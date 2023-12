"Milan, il primo rinforzo di gennaio è Gabbia: c'è l'accordo con il Villarreal"

Matteo Gabbia è pronto a tornare in Serie A. Milan e Villarreal hanno trovato l'accordo per il rientro anticipato del difensore in prestito agli spagnoli. Lo riporta Relevo. Il calciatore italiano è arrivato in estate in Spagna a caccia di riscatto ma ha collezionato 13 presenze tra Liga ed Europa League e ora il club spagnolo avrebbe dato l'ok ai rossoneri per interrompere il prestito e per il suo ritorno in Italia a gennaio.