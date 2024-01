Origi in Mls? Lo vuole il Los Angeles FC: si tratta, la richiesta del Milan

MILANO - In attesa degli ultimi giorni di mercato in cui si capirà se il Milan riuscirà ad affondare o meno per il difensore centrale chiesto da Pioli, ci sono dei movimenti in uscita che riguardano sia giocatori in rosa sia elementi partiti in estate e che potrebbero cambiare casacca, anche in via definitiva. I Los Angeles FC hanno avviato una trattativa con il Milan per prelevare Divock Origi. L’attaccante belga, uno dei flop del mercato estivo 2022, ha giocato pochissimo al Nottingham Forrest e sarebbe interessato al trasferimento in Major League Soccer.