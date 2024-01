Il Milan esulta per Sinner: "Grande impresa, che orgoglio" Applausi a Djokovic

È stata l'alba di una nuova era. Letterlamente parlando è stato proprio così, perché al sorgere del sole in Italia, Sinner si è regalato la storia agli Australia Open. Per Jannik è la prima finale storica di un grande slam dopo aver battuto Djokovic . Il numero uno al mondo ha dovuto arrendersi per 3 set a 1 contro l'azzurro bravo a reagire colpo su colpo e mettere alle corde il serbo.

Sinner vince, i messaggi per Jannik

In queste ore sono arrivati tantissimi messaggi da ogni parte d'Italia per Sinner che l'hanno definito 'spaziale' per come ha trovato la vittoria contro Djokovic. Tra i primi club a mandare un messaggio per Jannik è stato il Napoli con i complimenti da parte dei partnopei. A seguire è stato il Milan, di cui l'azzurro è tifosissimo: "Che match, che orgoglio! Bravo Djokovic per il torneo e complimenti a Sinner per una nuova grande impresa". Ma è arrivato anche quello del Ministro dello Sport, Andrea Abodi: "Australian Open... Che meraviglia Jannik Sinner". Il nuovo giorno è appena iniziato e siamo certi che arriveranno altri messaggi per il risultato ottenuto dall'italiano nel torneo.