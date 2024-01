Zirkzee show a San Siro: il talento sulla lista di Moncada, il piano Milan

MILANO - Piaceva, e tanto, già prima di illuminare nuovamente San Siro come accaduto sabato sera. Ma Joshua Zirkzee con la sua prestazione in Milan-Bologna ha fatto qualcosa di più. Ha fatto innamorare di sé un intero popolo: quello rossonero. Il Milan segue da tempo l’asso olandese, su Tuttosport parliamo dell’interessamento per l’ex Bayern fin da ottobre. Prima della partita Giorgio Furlani, ad del Diavolo, ha, come ovvio che sia, dribblato l’argomento («Non ne abbiamo mai parlato»). Ma il centravanti di Thiago Motta è senza dubbio nella short-list del direttore dell’area tecnica Moncada per quanto riguarda il ruolo di “9” del futuro, l’acquisto che il Milan non potrà rimandare, né sbagliare, la prossima estate. C’è Zirkzee, c’è Sesko del Lille, mentre altri profili - Gimenez del Feyenoord, Guirassy dello Stoccarda e il solito David del Lille - seguono in seconda fila.