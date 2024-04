Zirkzee-Milan: De Ketelaere-Saelemaekers per arrivare al gioiello del Bologna

MILANO - C’è grande ermeticità, da Casa Milan, sulla questione allenatore e la sensazione è che tale riserbo verrà mantenuto fino a quando la squadra non avrà messo al sicuro il secondo posto e il pass per la Final Four di Supercoppa Italiana, dove basterebbe arrivare terzi vista la qualificazione della Juventus alla finale di Coppa Italia. Tuttavia ci sono delle necessità tecniche importanti che dovranno essere ovviate nel corso del calciomercato estivo. Una su tutte è quella relativa al nuovo attaccante titolare che prenderà in eredità il numero 9 di Olivier Giroud, che al termine della stagione diventerà un giocatore dei Los Angeles FC, con il contratto siglato a inizio settimana a Milano.

Il nome caldo, caldissimo, sul quale il Milan sta lavorando da mesi è quello di Joshua Zirkzee del Bologna. L’attaccante olandese viene considerato il profilo ideale per iniziare un nuovo ciclo, conosce il campionato italiano ed è pronto a fare lo step superiore. L’operazione si aggira sui 40 milioni complessivi, che è la clausola presente nel suo contratto, con il Milan che ha intenzione di usare anche il cartellino di Alexis Saelemaekers per calmierare l’esborso cash. Il belga è in prestito al Bologna con un diritto di riscatto fissato a 12 milioni e il Milan vorrebbe non scendere sotto i 10 per arrivare a un pagamento economico tra i 28 e i 30 milioni. Buona parte di questi soldi dovrebbero arrivare dal riscatto di Charles De Ketelaere da parte dell’Atalanta. Luca Percassi, ad dei bergamaschi, dopo la semifinale di ritorno contro la Fiorentina ha confermato la volontà della Dea di attivare la clausola da 23 milioni prevista nell’accordo estivo, che si andranno a sommare a i 3 già pagati la scorsa estate per il prestito. Il Milan, poi, avrebbe diritto a 2 milioni di bonus oltre al 10% sulla futura rivendita dell’ex Bruges da parte dell’Atalanta.

Maignan e Theo, tempo di rinnovo

Nelle prossime settimane, invece, sono attesi nuovi sviluppi in merito ai contratti di Mike Maignan e Theo Hernandez. Specialmente il portiere, autore di una stagione al di sotto delle aspettative e con errori importanti, non ultimo quello nel derby sul gol di Thuram, potrebbe vedersi costretto a rivedere le sue iniziali richieste economiche che si assestavano sugli 8 milioni, ma il campo ha detto che – adesso – quello non può essere il suo valore, anche in virtù di una storia clinica che lo ha portato a star fuori parecchio anche in questa stagione.