Conceiçao, l'ora della verità: incontro con Villas Boas con vista Milan

MILANO - Dopo due giorni di rinvii, oggi dovrebbe essere quello buono per l’ atteso incontro fra Sergio Conceiçao e André Villas-Boas , ovvero tecnico e neo presidente del Porto. Il primo, come noto, è fra gli allenatori nella lista del Milan per il dopo Pioli, ma diventerà un profilo concretamente avvicinabile, solamente se - come tutto lascia comunque pensare -, interromperà la sua avventura con i Dragoes. Conceiçao, infatti, ha rinnovato il contratto fino al 2028 con il vecchio presidente Pinto da Costa e ha inserito una clausola per liberarsi in caso di cambio al vertice societario . Se il colloquio con Villas-Boas non porterà cambi di direzione, Conceiçao sarà libero e a quel punto potrebbe sedersi al tavolo col Milan per parlare di progetto . Sicuramente il suo agente Jorge Mendes spinge da giorni col club rossonero, così come un altro intermediario sta proponendo con insistenza Fonseca, in uscita dal Lille e nel mirino pure dell'Olympique Marsiglia.

Thiago Motta verso la Juve

Nessuno dei due, però, pare convincere a pieno la dirigenza rossonera che converge, invece, su Thiago Motta, in orbita Juventus e forse ormai non più raggiungibile. Come ricordato in questi giorni, il Milan sta valutando pro e contro di diversi allenatori. Fra questi anche Van Bommel e Gallardo, mentre Conte, Sarri e Tuchel, per caratteristiche o costi (il club non vorrebbe andare oltre ingaggi da 4, forse 5 milioni), sembrano non rientrare per ora nei vari ragionamenti. Ovviamente non vanno escluse soluzioni finora non emerse. È infatti probabile che il Milan da un lato non si esponga per non mancare di rispetto nei confronti di Pioli, che dovrà guidare la squadra al secondo posto e trovare poi un accordo per la separazione avendo il contratto fino al 2025 (soprattutto se andrà al Napoli, altrimenti potrebbe rimanere a libro paga...); dall'altro per non bruciarsi delle piste.

Occhi su Marin

A prescindere dall’allenatore che arriverà, il Milan sa già che dovrà rinforzarsi in almeno tre posizioni. Oltre all'attaccante, servirà un mediano con caratteristiche difensive e un centrale. Per quest’ultimo ruolo, fra i vari profili valutati dal club rossonero oltre a Brassier, Lacroix, Todibo e il sogno Buongiorno, attenzione a Rafa Marin dell’Alaves. Classe 2002, il difensore è di proprietà del Real Madrid, club con cui il Milan vanta da anni ottimi rapporti.