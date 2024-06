Zirkzee al Milan: pronti i 40 milioni della clausola. Qual è l’ultimo ostacolo

MILANO - Che sia finalmente la volta buona? Dopo giorni di attesa, speculazioni e quotazioni in rialzo o ribasso, la settimana che scatterà oggi dovrebbe essere quella buona per mettere la parola fine alla telenovela sul futuro allenatore del Milan . Il prescelto, se non ci saranno clamorosi ribaltoni - ma sarebbe davvero sorprendente... -, è Paulo Fonseca . Il tecnico portoghese mercoledì scorso ha salutato il Lille e ora attende di poter firmare il nuovo accordo col Milan, un triennale (ma potrebbe essere anche un biennale con opzione per una terza stagione) da circa 3 milioni. L’annuncio, rimandato anche per questioni fiscali, dovrebbe arrivare a metà settimana, fra mercoledì e giovedì; mentre la presentazione potrebbe anche essere rimandata a luglio nel giorno del raduno. Di sicuro, la settimana che parte oggi sarà molto importante per il Milan versione ’24-25.

Milan, la punta e il mercato

Fonseca è ovviamente un tassello fondamentale, ma potrebbe non essere l’unico. Questa, almeno, è la speranza della dirigenza rossonera che dopo il lavoro dei giorni scorsi, compresi dei contatti diretti a Londra fra il capo dell’area tecnica Moncada e l’agente Kia Joorabchian, spera di arrivare a un’intesa definitiva per Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese è l’obiettivo numero uno per il ruolo di centravanti, un giocatore che il Milan ha messo nel mirino nell’autunno scorso - “Tuttosport” ne parlò la prima volta il 14 ottobre 2023 - e che non ha mai mollato, nonostante col passare dei mesi siano emersi ostacoli di diverso tipo. Zirkzee è ricercato da tanti club (Arsenal e United in Premier, Juventus in Italia), ma il Milan è quello che lo ha corteggiato per primo; Zirkzee potrebbe tornare al Bayern che ha una prelazione, ma i tedeschi non sembrano del tutto interessati; Zirkzee ha una clausola da 40 milioni, che i rossoneri hanno deciso di page; Zirkzee vuole un ingaggio fra i 4 e i 5 milioni e a Milano lo riceverà. L’ostacolo ancora presente, che la dirigenza rossonera sta cercando di trovare il modo per sgretolare o quanto meno aggirare, è quello relativo alle commissioni: Kia vuole 15 milioni, il Milan “americano” storicamente non le paga volentieri (negli ultimi anni al massimo 2.8 milioni per gli agenti di De Ketelaere) e difficilmente raggiungerà la doppia cifra. I contatti degli ultimi giorni stanno vertendo soprattutto su quello. È vero che la volontà di Zirkzee dovrebbe indirizzare la scelta, ma Kia è un procuratore potente ed esperto, non sarà facile da convincere. Il Milan però non vuole perdere Zirkzee e prima di cambiare obiettivo - Gimenez del Feyenoord la prima scelta rispetto a Guirassy e David; Sesko è troppo caro - farà ogni tentativo possibile.

Milan, le altre mosse di mercato

Zirkzee potrebbe non essere l'unico attaccante centrale. Il Milan potrebbe (e vorrebbe?) rinnovare Jovic avendo un'opzione unilaterale per farlo, però valuta anche Broja del Chelsea (l'Everton pare pronto a offrire 35 milioni al Chelsea), En-Nesyri del Siviglia e Denkey del Cercle Bruges. A centrocampo Fofana (Monaco) resta la prima scelta, con Douglas Luiz (Aston Villa) opzione cara (e contesa, dalla Juventus); mentre per il ruolo di terzino destro è sfida a tre fra Cash (Aston Villa), Emerson Royal (Tottenham) e Tiago Santos (Lille). Servirà anche un centrale: il sogno è Buongiorno, occhio all'occasione Hummels.