Mercato Milan, nuovo assalto arabo: Bennacer valuta

MILANO - Si avvicina l’inizio ufficiale del mercato, ma al Milan si continua a lavorare per entrare in azione sia per quanto concerne gli acquisti sia per quel che riguarda le cessioni. Da mesi è noto l’interessamento di alcuni club arabi per Ismael Bennacer , che ha una clausola risolutoria di 50 milioni presente nel suo contratto. Enzo Raiola , agente del regista algerino, proprio a Tuttosport del 25 maggio, aveva parlato così delle voci arabe: "Ismael è un perno inamovibile per il Milan. E il ragazzo è contento in rossonero. Sirene arabe? No, è giovane, per l’Arabia ci sarà tempo".

Sirene arabe per Bennacer

Il fatto, reale, è che negli ultimi giorni le sirene arabe sono tornate a farsi sentire in maniera molto importante per il suo assistito tanto è vero che ci sarebbero stati contatti diretti tra un emissario di club arabi e lo stesso Enzo Raiola, che avrebbe ricevuto la comunicazione di una probabile offerta per il cartellino del suo assistito. Molto dipenderà da quale club uscirà allo scoperto, dall’entità della proposta che verrà fatta al Milan (a 50 milioni si attiva la clausola) e dalla scelta che farà Bennacer anche in base allo stipendio che gli verrà sottoposto. Uno scenario che potrebbe portare, nella migliore delle ipotesi, ulteriore fluidità di cassa al Milan per il mercato in entrata per aggredire gli obiettivi necessari a rinforzare la squadra.

In uscita c’è anche Malick Thiaw, che interessa e non poco al Newcastle ma per il quale il Milan si aspetta una proposta importante a livello di cartellino. Contestualmente, i rossoneri si stanno muovendo con forza su Youssouf Fofana del Monaco, che è da inizio mercato che è in cima alle preferenze della dirigenza (e ampiamente avallato da Fonseca che lo ha avuto da avversario con il Lille), Il club monegasco vuole 25 milioni, il Milan conta di poter chiudere a 20 bonus inclusi. Insomma, un po’ come successo lo scorso anno, Furlani cercherà di sfiancare gli interlocutori facendo leva anche sul fatto che Fofana ha un solo anno di contratto con il Monaco e ha comunicato, da mesi, la sua intenzione di voler andare via nel corso di questa sessione di calciomercato.

Milan: la pista per Trindad

Appare evidente che se il Milan dovesse virare in maniera così importante su Fofana, andrebbe a decadere la pista che porta a André Trindad della Fluminense mentre per Carney Chukwuemeka del Chelsea i contatti proseguono anche se va trovata la formula giusta. I Blues vorrebbero una cessione a titolo definitivo e si oppongono al prestito con diritto di riscatto. Il Milan, che vanta ottimi rapporti con la dirigenza londinese, potrebbe proporre un prestito con obbligo condizionato al numero di presenze stagionali. Più lontano, ad oggi, il profilo di Wieffer del Feyenoord mentre i rossoneri sono vigili sulla situazione Rabiot. Ma la sensazione è che i prossimi 10 giorni potranno essere quelli decisivi per Joshua Zirkzee. Da domani potrà essere attivata la clausola da 40 milioni, ma va certificato l’inserimento del Manchester United nella corsa all’attaccante del Bologna. Il Milan, che ha accordo con il giocatore, deve limare le commissioni con Kia Joorabchian per chiudere la partita, altrimenti dovrà andare su profili alternativi come Lukaku, Dovbyk e Gimenez.