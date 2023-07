Monza, in arrivo Valentin Carboni dall'Inter

In chiusura l'operazione tra Monza e Inter per l'approdo in Brianza del trequartista argentino Valentin Carboni. Per il 18enne - lo scorso anno cinque apparizioni in serie A e una in Champions con i nerazzurri -, si prospetta la possibilità di giocare insieme al fratello Franco (20 anni), esterno della squadra di Palladino schierato tre volte in campo dopo il suo arrivo da Cagliari. A Monza è presente anche il padre Ezequiel, ex giocatore del Catania e oggi allenatore dell'Under 17 biancorossa. Per Valentin Carboni, formula di trasferimento dall'Inter al Monza con prestito secco.