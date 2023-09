Palladino conferma: "Papu Gomez al Monza. Gol del Bologna? Regolare"

MONZA - Il Monza non riesce ad andare oltre lo 0-0 all'U-Power Stadium contro il Bologna e conquista il terzo pareggio consecutivo dopo il doppio 1-1 contro Lecce, in casa, e Lazio, all'Olimpico. Al termine del match, però, Raffaele Palladino conferma la tanto attesa notizia di mercato : "Sì, Papu Gomez lo seguivamo da tanto tempo. È stato il colpo del Condor inaspettato. Ci darà una grande mano, è forte, di grande esperienza. Lo conosco personalmente e ci auguriamo presto ci darà una grande mano. Non l'ho ancora sentito perché ero impegnato a preparare la partita, ma ero in contatto continuo con Galliani che mi aggiornava sulla trattativa. Abbiamo un ottimo rapporto, so che viene con grande entusiasmo e voglia di mettersi in discussione. Lo aspettiamo".

Monza-Bologna: il commento di Palladino

Tornando alla partita commenta: "Abbiamo affrontato una squadra molto forte e con un allenatore molto bravo come Thiago Motta. Per me è stato anche formativo aver affrontato un allenatore così. Ci siamo difesi bene e attaccato altrettanto bene ma ci è mancato il guizzo per fare gol. Il Bologna vuole giocare a calcio e anche noi abbiamo fatto lo stesso. Credo che la gara è stata rovinata da due errori arbitrali". Poi con grande onestà ammette: "Per me il gol del Bologna era regolare e il rigore su Vignato era clamoroso. Purtroppo sono state penalizzate tutte e due le squadre. Io non dico frasi fatte, il campionato è molto difficile quest'anno. È una battaglia, una guerra in tutte le partite. A fine gara ho fatto i complimenti ai miei calciatori perchè hanno dato tutto. Era una sfida borderline, potevamo vincerla o perderla. Tutti però dobbiamo alzare il livello, c'è bisogno di lavorare di più. Io per primo. Ho chiesto anche ai ragazzi di arrivare prima al campo, quest'anno ci vuole tanto di più da parte di tutti. Quattro gol in sei partite sono pochi ma è anche il periodo, lo posso dire da ex attaccante. A volte va così ma ci lavoriamo quotidianamente e secondo me il lavoro paga e miglioreremo sotto questo punto di vista".