Stampa inglese: "Real Madrid sulle tracce di Fabian Ruiz"

Secondo la stampa inglese, Fabian Ruiz è sul taccuino anche del Real Madrid, oltre a quello del Barcellona e dell'Arsenal. Lo stesso giocatore spagnolo sognerebbe di giocare nei blancos da molto tempo. Da oltremanica assicurano che il Real è la squadra in pole per assicurarsi le prestazioni del centrocampista del Napoli già dalla prossima estate. Il suo contratto con i campani scade a giugno 2023 e non parrebbe intenzionato a rinnovare, così la prossima estate sarebbe l'unica occasione a disposizione di De Laurentiis di cederlo e di ricavarci qualcosa.