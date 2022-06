AS: "Il City su Fabian Ruiz del Napoli, ma c'è il nodo De Laurentiis"

Fabian Ruiz, che ha il contratto in scadenza nel 2023, potrebbe essere ceduto dal Napoli nella prossima estate per permettere al club azzurro di non perderlo a parametro zero. Lo scrivono, tra gli altri, gli spagnoli di As secondo cui il centrocampista di Spalletti piace al Manchester City, ma il club inglese non si sarebbe lanciato nella trattativa perché Aurelio De Laurentiis è considerato un "osso duro". Secondo "Carrusel Deportivo" il City avrebbe addirittura bandito il Napoli per questo motivo, tanto da essere disposto ad attendere un anno per prendere Ruiz senza alcuna negoziazione con il presidente dei partenopei.