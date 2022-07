Napoli, caso Koulibaly: rinnovo rifiutato, De Laurentiis furioso

NAPOLI - Kalidou Koulibaly, difensore centrale che tanto piace alla Juventus per sopperire all'eventuale cessione di Matthijs de Ligt, appare sempre più lontano dal Napoli. In scadenza al termine della prossima stagione, il patron degli azzurri Aurelio De Laurentiis starebbe cercando un punto d'incontro con Fali Ramadani, procuratore del franco-senegalese, per il prolungamento del contratto. Anche l'ultima offerta, però, da sei milioni a stagione, sarebbe stata rifiutata e le indiscrezioni che trapelano dal capoluogo campano raccontano di un presidente infuriato con il noto agente nordmacedone. In caso si arrivasse alla rottura definitiva, tuttavia, da Napoli assicurano che De Laurentiis si opporrebbe alla cessione di Koulibaly alla Juve, dando priorità alle offerte dall'estero, purchè siano ritenute economicamente congrue al valore del calciatore.