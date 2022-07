Sky Sports Uk: "Trattativa Napoli-Chelsea per Koulibaly"

LONDRA (Regno Unito) - Dopo le cessioni di Rudiger e Christensen (andati a parametro zero rispettivamente al Real Madrid e al Barcellona), il Chelsea è alla ricerca un nome di spessore per rafforzare le retrovie: secondo Sky Sport Uk la dirigenza dei Blues avrebbe puntato decisa su Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli che ha di recente rifiutato la proposta di rinnovo da parte della società di De Laurentiis. Sul centrale azzurro ci sarebbe anche l'occhio della Juve, ma i londinesi potrebbero approfittare dello stallo della trattativa per la cessione di De Ligt per piazzare l'assalto decisivo: a Londra Koulibaly ritroverebbe il compagno di nazionale Mendy, portiere dei Blues e del Senegal, ma servono (sempre secondo il media britannico) almeno 40 milioni per portare KK nella capitale inglese.