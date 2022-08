As: "Accordo Napoli-Chelsea per Kepa"

MADRID (SPAGNA) - Anche in Spagna, così come in Italia e in Inghilterra, non sembrano esserci più dubbi: Kepa Arrizabalaga dovrebbe diventare, a breve, un nuovo giocatore del Napoli. Secondo il sito del quotidiano madrileno 'As', infatti, la giornata di oggi dovrebbe essere quella giusta per la fumata bianca tra Aurelio De Laurentiis e il Chelsea, club proprietario del cartellino del 27enne portiere basco. L'entourage del giocatore, spiega 'As', dovrebbero soltanto definire gli ultimi dettagli con il club partenopeo che si appresta a rilevare in prestito l'estremo difensore classe 1994, pagando una parte del ricco ingaggio (si parla di 2 degli 8 milioni) che percepisce a Londra.