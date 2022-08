Ronaldo-Napoli, l'agente di Osimhen frena: "Vuole giocare la Champions"

NAPOLI - La clamorosa idea di fine calciomercato riguardante l'arrivo di Cristiano Ronaldo a Napoli sembra frenare, almeno stando alle parole dell'agente di Osimhen. CR7 non sbarcherà di nuovo in Italia? Tutto dipende dal trasferimento contemporaneo dell'attuale centravanti azzurro Victor Osimhen, che non avrebbe intenzione di andare al Manchester United. Ad assicurarlo è Roberto Calenda, agente dell'attaccante partenopeo, tramite il proprio account Twitter.