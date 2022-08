Ronaldo-Napoli: ecco il piano!

NAPOLI- «Nessuna trattativa in corso, nessuno scambio. Victor Osimhen è un giocatore del Napoli e vuole giocare la Champions col suo Napoli, dopo averla conquistata sul campo con orgoglio insieme a mister e compagni», alle 18,32 di ieri è apparso questo tweet sul profilo di Roberto Calenda . Un messaggio secco, perentorio, al termine di una giornata di fuoco, con esperti di calciomercato o presunti tali che si sono dati battaglia a colpi di particolari fantasiosi per arrivare alla conclusione di un accordo tra i più clamorosi nella storia del calciomercato. Calenda ha voluto porre fine al festival della disinformazione, probabilmente anche per una questione di rispetto nei confronti del suo assistito, perchè nessuno del Mancheste r United si è fatto vivo di recente per prospettargli la soluzione Red Devils e Victor non si sente un pacco postale da spedire da una parte all’altra del pianeta calcio.

Sondaggi sotto traccia sull’asse Mendes-De Laurentiis

Ma non sarà un tweet di fine mercato a bloccare un’operazione con cifre da capogiro, sempre che le informazioni illustrate da Jorge Mendes, l’agente di Cristiano Ronaldo, si traducano in fatti concreti. Perchè 100 milioni (più bonus) per il cartellino del bomber nigeriano, il 75% dello stipendio di CR7 (17,5 milioni dei 20 complessivi: due rate di stipendio sono state già corrisposte al portoghese) a carico del Manchester e 10 milioni netti (più bonus vari) da riconoscere ad Osimhen per i prossimi 5 anni, non sono somme alle quali si può rinunciare a cuor leggero. I sondaggi proseguono sotto traccia, sull’asse Mendes-De Laurentiis, e ogni ora che passa può complicare la soluzione di un’operazione rispetto alla quale lo stesso Ronaldo avrebbe espresso il proprio gradimento. L’entourage del campione portoghese si sta anche preoccupando di quella che potrebbe essere l’abitazione nella quale trasferire la numerosa famiglia di CR7. E’ stata vagliata anche l’ipotesi Costiera. «Un calciatore della sua qualità può giocare ovunque. So che si esalta in questi ambienti e viene fuori alla grande. Sono di parte, ma per me è il più forte di tutti i tempi a livello mondiale. Poi le chiacchiere le lascio agli altri, vediamo come va a finire. Io sono un suo tifoso e sono sicuro che tutto lo spogliatoio lo accoglierebbe al meglio»: quelle rese da Mario Rui a Radio Kiss Kiss sono frasi di gradimento e di speranza nei confronti dell’arrivo del suo connazionale Ronaldo in maglia azzurra.

Il futuro di Fabian Ruiz

A proposito di mercato in uscita, Fabian Ruiz è ancora in attesa di conoscere la nuova destinazione, perchè nel Napoli non c’è più spazio per lui e nemmeno oggi sarà convocato da Spalletti per la sfida di campionato in programma domani a Firenze. Il centrocampista spagnolo ha in tasca da tempo l’accordo col Psg, anche se vanno definiti ancora i dettagli economici relativamente alle commissioni per gli agenti che lo seguono. Manca ancora l’accordo tra le due società, con i francesi che hanno offerto 20 milioni cash più bonus, mentre il presidente De Laurentiis avrebbe rilanciato con la somma di 30 milioni. Con la buona volontà di tutti, l’operazione potrebbe andare a buon fine entro la chiusura dell’1 settembre.