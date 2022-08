Napoli, Spalletti e il futuro di Osimhen: "Se un club offre 100 milioni..."

FIRENZE - " Cristiano Ronaldo? Non ho tempo davvero per pensare ad altre cose , perché si gioca spesso, ci si allena tutti i giorni, ho una squadra ancora da far carburare, perché quando sono entrati quei quattro calciatori nel secondo tempo non si è riusciti a dare, nell'ultimo quarto d'ora, l'impulso che si sarebbe potuto dare con tutta quella qualità in campo. La società Napoli, invece, ci pensa? La società probabilmente pensa a qualsiasi situazione riguardi i nostri calciatori. Io da quando sono arrivato sono tutti sul mercato, si è sempre detto così. Io p enso che se una squadra arriva e ti offre cento milioni per un calciatore sia difficile per chiunque non prendere in considerazione l'offerta". Al termine di Fiorentina-Napoli, terminata 0-0, il tecnico degli azzurri Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Dazn commentando così le voci di mercato : "Quest'anno sono andati via Petagna, Mertens, Fabian Ruiz, perché finora non si è mai visto, Insigne e sono arrivati Simeone, Raspadori, Ndombele, Kvaratskhelia: sono gli stessi, numericamente, tali e quali, con più stimoli si spera di mettersi in luce. Ho più soluzioni? Mi possono stuzzicare nuove soluzioni, forse c'è più freschezza, più voglia, ma c'è tanto da lavorare e da ritrovare carattere, personalità, il blasone, la sicurezza, la convinzione, l'esperienza, la qualità di quelli che sono andati via. Dal punto di vista del mio lavoro è più stimolante".

" Kvaratskhelia in difficoltà? Ha fatto meno di quello che può fare , si è intestardito nel portare palla, probabilmente ha subito un po' di fisicità e la fatica in alcuni momenti, però la palla che ha dato a Lozano... Non si può sbagliare! Raspadori oggi è entrato bene, ha creato questo movimento che ci permettesse di trovarlo libero sulla trequarti. È stato sfortunato in un paio di occasioni , con la palla che non gli è partita pulita come avrebbe voluto, però quella palla che gli ha dato Politano era molto interessante e non è riuscito a calciarla forte. Lui è bravo lì tra le linee a ricevere palla, non soffre ad averla addosso, perché ha il baricentro basso e ha forza nel girarsi su se stesso e nel gestire la palla".

Spalletti: "Osimhen soffre le palle lunghe"

"Abbiamo giocato tantissime palle lunghe, ma Osimhen la pallata dalla linea difensiva la riconosce poco, non riesce a gestire la palla addosso. In questo uno contro uno non sa trovare lo spazio e la Fiorentina veniva a fare uomo contro uomo. Loro rompono con un centrale e ti vengono a prendere il centrocampista più lungo, che in questo caso era quasi sempre Zielinski. Per cui c'è la sostituzione nei ruoli a giocare palla con questi giochi a tre, a liberare qualcuno con la qualità: ma siamo stati poco bravi a farlo e poi ci sono state poche scelte da dietro nel trovare il passaggino più morbido che mettesse in condizione quello davanti di gestirla meglio la palla. E abbiamo perso diversi duelli e molti palloni. Perché se si riesce a fare uno scambio in mezzo al campo e metti in condizione un calciatore di guardare davanti, poi hai metà campo libera e diventa un altro discorso. Però all'inizio partita è stato così".

Spalletti: "A Firenze è sempre così..."

"Cosa è successo con i tifosi della Fiorentina? Parliamo della partita... che è quella che conta. Qui a Firenze, si sa, offendono dall'inizio alla fine. Devo dire cosa dicono di continuo? Volete saperlo per filo e per segno? Dall'inizio alla fine della partita, con dei bambini vicino... una maleducazione che è una roba incredibile. È giusto raccontare queste cose perché hanno dei bambini a due metri che li guardano e continuano a dire 'la tu' mamma, la tu' mamma, la tu' mamma'. Mamma ha 90 anni, poverina, e sta a casa. Parliamo della partita, dai, perché è sempre così qui. Dietro la panchina funziona sempre così. Ci sono sempre i maleducati professionisti, che sono lì ad offendere per tutta la partita".