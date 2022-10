Napoli, la suggestione Ronaldo e l'ascesa di Kvaratskhelia: le parole di Giuntoli

NAPOLI - "Cristiano Ronaldo al Napoli? Sarò ripetitivo, in questo momento veramente stiamo pensando al quotidiano, non al mercato. E se dovessi pensare al mercato direi che non faremo niente, perché non vedo cosa riparare, non c'è nulla di riparare. Le cose stanno andando talmente bene, i ragazzi stanno facendo così bene, non faremo nulla ad oggi". Intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita del match di Champions League tra il Napoli e i Rangers Glasgow, il ds degli azzurri Cristiano Giuntoli commenta così le voci riguardanti un possibile approdo in Campania del fuoriclasse portoghese ex Juventus, pressoché separato in casa al Manchester United.