De Laurentiis: "Il Napoli può vincere Champions e Scudetto"

TORINO - È un Aurelio De Laurentiis senza freni quello che ha parlato al quotidiano tedesco Bild. Il numero uno del Napoli non si nasconde e sogna in grande: "Abbiamo una squadra forte, ma le migliori squadre d’Europa e del mondo sono in Champions League. Credo che il Napoli possa vincere la Champions, proprio come dicono i bookmakers, che ci vedono però come quarto o quinto candidato più probabile. Certamente alcune squadre sono più forti, ma vedremo". L'avversaria negli ottavi della formazione di Spalletti sarà proprio l'Eintrach Francoforte che, solo la scorsa stagione, ha vinto l'Europa League battendo in finale ai rigori i Rangers Glasgow (decisivo l'errore dal dischetto dell'ex Juventus Aaron Ramsey). Il patron del Napoli non sottovaluta i tedeschi, anzi: "Non dobbiamo pensare di essere migliori. La sfida contro il Barcellona dello scorso anno la dice lunga, in pochi avrebbero scommesso su di loro. Noi non commetteremo lo stesso errore".