"Osimhen, niente Manchester United: Ten Hag lo ha scartato"

MANCHESTER (Regno Unito) - "Lo United ha fatto alcuni sondaggi per Victor Osimhen, ma Erik ten Hag ha indicato Harry Kane come priorità per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione". È quanto afferma il Manchester Evening News, tabloid britannico molto vicino ai fatti di casa Red Devils, sulle cui colonne si legge come l'allenatore olandese abbia messo nel mirino il centravanti del Tottenham di Conte e Paratici, nonché capitano della nazionale inglese, con il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e frustrato per una stagione che, con tutta probabilità, si concluderà ancora una volta senza trofei.