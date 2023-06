Rudi Garcia, dal violino contro la Juventus al mandolino di Napoli

Dopo l'esperienza francese, Rudi Garcia approda in Italia nell'estate del 2013 per allenare la Roma. Nel suo primo anno sulla panchina dei giallorossi, dopo una storica partenza con dieci vittorie consecutive, il tecnico francese chiude al secondo posto dietro l'ultima Juventus di Conte, campione d'Italia con il record di 102 punti.

Rudi Garcia, il violino contro la Juve e il gesto di Tevez

Nella stagione successiva è proprio verso i bianconeri che Rudi Garcia rivolse accuse pesanti dopo la sconfitta per 2-3 all'ex Juventus Stadium. Al termine della sfida, l'ex allenatore dei giallorossi dichiarò: "È un vero peccato che a Torino l'area sia grande 17 metri. Quello che abbiamo vissuto è stata una vergogna, ma questa partita mi ha fatto capire che quest'anno vinceremo lo scudetto". Alla fine, a trionfare in realtà fu ancora la Juve, alla prima stagione di Allegri. Inoltre, nel corso di quella partita divenne virale il suo gesto del violino, come a sottolineare una direzione arbitrale a senso unico. Gesto che verso la fine del campionato venne poi replicato dall'allora bianconero Carlos Tevez, che dopo un gol contro la Fiorentina esultò imitandolo. Quel gesto fu poi commentato qualche anno dopo da Garcia: "Io rispetto i tifosi della Juve e non ho mai avuto rimpianti per il gesto del violino a Torino".