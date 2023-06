"Osimhen vale..." la richiesta pazzesca del Napoli spaventa anche il Psg!

PARIGI (Francia) - Il nome di Victor Osimhen è tra i nomi più discussi tra i top club del calciomercato, per il nigeriano non solo lusinghe dalla Premier League e Bundesliga ma anche dalla Ligue 1. Infatti "Le Parisien" riporta di un interessamento da parte del Paris Saint-Germain verso l'attaccante del Napoli ma il patron Aurelio De Laurentiis è pronto a combattere. Sempre il portale francese riporta che il presidente dei campioni d'Italia avrebbe fissato la base d'asta per il suo attaccante a 180 milioni di euro per liberarlo, cifra alla quale i campioni di Francia non sarebbero predisposti a discutere. Inoltre sempre De Laurentiis, durante la presentazione del nuovo allenatore Rudi Garcia, aveva accennato ad un possibile prolungamento di contratto della sua stella del suo giocatore, attualmente legata fino a giugno 2025.