“Osimhen-Al-Hilal? La risposta (sfrontata) di De Laurentiis in una mail”

Ci sono stati club che però, nonostante le generose offerte ricevute, hanno deciso di trattenere i propri calciatori. Tra queste c'è anche il Napoli, che non ha ceduto alle lusinghe dell'Al-Hilal per Victor Osimhen.

Osimhen, il no di De Laurentiis all'Al Hilal

Un muro invalicabile quello della società partenopea, che ha trattenuto il suo numero 9, con il club che è già al lavoro da giorni per trattare il rinnovo. Un no da parte del Napoli al club arabo che sarebbe arrivato con una risposta sfrontata di Aurielio De Laurentiis, fatta giungere tramite e-mail. Per L'Equipe, infatti, l'Al-Hilal si sarebbe spinto fino a 200 milioni per provare ad accaparrarsi Osimhen. Nonostante l'offerta consistente, secondo il quotidiano francese il patron degli azzurri avrebbe così risposto all'intermediario della trattativa: "Con la vostra offerta potete comprare soltanto un piede di Osimhen. Per l’anno prossimo credo che potrete offrire 500 milioni, e forse valuteremo la vostra offerta, ma ripeto: forse". Questa l'irriverente risposta di De Laurentiis, che ora dovrà dunque trovare la quadra giusta per trovare l'accordo con Osimhen e mettere nero su bianco il rinnovo: il contratto, attualmente in essere, scadrà il 30 giugno 2025.