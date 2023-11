"Osimhen apre al Chelsea: affare da record, addio al Napoli a gennaio?"

Il Napoli è ripartito da Walter Mazzarri . Col ritorno del tecnico toscano sulla panchina, gli azzurri sono tornati alla vittoria a Bergamo contro l' Atalanta . In campo è tornato a vedersi Victor Osimhen , che è sceso in campo per circa mezz'ora e che è subito risultato decisivo con l'assist in occasione del gol vittoria di Elmas . Eppure secondo quanto riportato dall'Inghilterra, l'attaccante nigeriano potrebbe presto lasciare il Napoli.

"Osimhen, il Chelsea ci prova"

A rilanciare la notizia in queste ore è il The Telegraph. Per il quotidiano inglese il Chelsea sarebbe molto interessato al centravanti, già per il mercato di gennaio. Per il quotidiano fonti italiane sarebbero sicure che Osimhen aprirebbe ad un trasferimento a Stamford Bridge. Eppure immaginare un passaggio già nel mese di gennaio risulta complicato, viste anche le cifre in gioco: sicuramente, infatti, si andrà oltre i 100 milioni di sterline, superando addirittura il record della Premier League. Per l'attaccante un avvio di stagione travagliato, tra l'infortunio e il caos capitato alcune settimane fa con i social del Napoli. Intanto un paio di settimane fa il calciatore, nel podcast di Obi Mikel, aveva parlato dell'offerta ricevuta dall'Arabia in estate, ma anche di come apprezzasse la Premier League, con tanto di aneddoto di lui da piccolo con la maglia del Chelsea. Dopo il tentativo arabo in estate, stavolta Osimhen lascerà davvero i partenopei?