Elmas saluta il Napoli: va al Lipsia, le cifre dell'affare

Il 2023 deve ancora terminare per le squadre di Serie A, ma il mercato incombe ed inizia ad entrare nel vivo. La prima operazione già definita è una cessione in casa Napoli: Eljif Elmas ha già le valigie in mano, direzione Lipsia. Il classe 1999 non è stato convocato per la gara in casa della Roma, con il macedone che ieri, insieme al suo procuratore Gardi, era in Germania.