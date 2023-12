Il Napoli perde Elmas: l’esito degli esami strumentali

Il Napoli ha ritrovato la vittoria in Serie A, battendo di misura il Cagliari, dopo un periodo complicato. Ma le buone notizie sono durate poco e Mazzarri deve fare subito i conti con l'infermeria: gli azzurri dovranno fare a meno di Elmas per le prossime partite. Il macedone non ha preso parte al match contro i sardi e ora si è sottoposto ad esami strumentali che non hanno dato un esito positivo: lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro. Un infortunio che si va ad aggiungere alla condizione precaria di Zielinski e al lavoro personalizzato di Anguissa.