Osimhen e Kvaratskhelia trascinano il Napoli: Cagliari battuto

Il Napoli torna alla vittoria in Serie A dopo il ko dell'Allianz Stadium contro la Juventus. Gli attuali campioni d'Italia in carica si sono imposti al Maradona contro il Cagliari con il risultato di 2-1. Ad aprire la sfida ci ha pensato il solito Osimhen, che era tornato al gol nella sfida di Champions League vinta contro il Braga, prima della rete del pareggio firmata da Pavoletti. Il centravanti nigeriano si è reso poi protagonista di una grande giocata per fornire l'assist a Kvaratskhelia che in area non ha perdonato Scuffet. La squadra di Mazzarri torna così al quarto posto in attesa di Bologna-Roma.