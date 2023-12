Juventus-Napoli 1-0: Gatti morde ancora, l'Inter torna sotto

La Juve del Corto Muso, che in mancanza di un bomber si arrangia con i difensori che prima difendono e poi segnano pure. La Juve con la disciplina di Allegri che un anno fa non trovava la giusta presa - vedi la frase sullo spogliatoio 'ripulito' e i complimenti a Giuntoli - e che ora invece è il collante necessario a tenere insieme la squadra per non farla disunire dopo errori tecnici o di inesperienza. La Juve che con Danilo torna a chiudere la porta, vincendo di misura senza subire reti dopo tre partite consecutive, e rimanda a casa il Napoli dall'incantesimo finito. La Vecchia Signora, più tenace che mai, torna al primo posto in campionato in attesa dell'Inter e blinda una volta di più il posto Champions, unico obiettivo dichiarato dal tecnico ma che lo spogliatoio già inizia a sentire come superato.