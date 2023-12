Elmas, addio Napoli: il Lipsia ufficializza l'acquisto fino al 2028. I dettagli

Le strade di Napoli ed Eljif Elmas si separano definitivamente. Il classe 1999, dal 1° gennaio, diventerà ufficialmente un calciatore del Lipsia . A comunicarlo è stato proprio il club tedesco, che si è assicurato le prestazione del macedone fino al 2028. L'esperienza del fantasista in quel di Napoli si conclude così dopo 4 anni e mezzo, nei quali giocatore e club hanno conquistato insieme una Coppa Italia e uno Scudetto.

Elmas dal Napoli al Lipsia, è ufficiale

Questo il comunicato del club tedesco: "Benvenuto a Lipsia, Eljif! Elmas passerà all'RB Lipsia dall'SSC Napoli il 1° gennaio 2024. Il 24enne ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo fino a giugno 2028 e indosserà la maglia numero 6 del Lipsia. Il centrocampista si recherà insieme al resto della squadra al ritiro di La Magna il 2 gennaio 2024". Così ha parlato del nuovo acquisto il direttore del club, Rouven Schroder: "L’abilità tecnica di Eljif è sorprendente. È agile, ama correre e dribblare e può segnare gol. Può giocare al centro, ma è ugualmente a suo agio su entrambe le fasce. Porterà qualcosa di diverso al nostro gioco con le sue capacità, dato che è molto bravo a battere il suo uomo grazie alla sua accelerazione e fisicità. Cerca sempre di portare la palla in avanti. Nonostante abbia solo 24 anni, ha giocato in Italia e Turchia e ha molta esperienza internazionale con la Macedonia del Nord. Ha anche vinto due grandi trofei. Ecco perché siamo così felici di averlo ingaggiato. Ora si tratta di assicurarsi che Eljif si inserisca rapidamente nella squadra durante la breve pausa invernale". Il calciatore raggiungerà a breve il Lipsia, in attesa di recuperare dall'infortunio rimediato nella sfida contro il Cagliari.