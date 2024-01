Il Napoli aiuta la Juve: il colpo di mercato indebolisce la rivale

NAPOLI - Colpo di mercato per il Napoli che rinforza la rosa raggiungendo l'accordo con la Salernitana per le prestazioni di Pasquale Mazzocchi. De Laurentiis regala un esterno a Mazzarri e con un'operazione da 3 milioni più bonus, più un contratto di 3 anni e mezzo con opzione per il quarto, toglie un elemento importante alla squadra di Filippo Inzaghi. Un acquisto per i campioni d'Italia che prende la forma di assist per la Juventus, ecco spiegato il perchè.