Di Lorenzo, parla l’agente: “Il suo ciclo al Napoli è finito”. Su Conte...

"Di Lorenzo via dal Napoli, anche con Conte"

Così l'agente del giocatore: "In questi giorni Di Lorenzo si è riposato, per poi andare in Nazionale. Dalle recenti interviste avete già letto ciò che penso, ma non solo il mio: prima di parlare mi confronto sempre con i miei assistiti. Rispetto a quanto detto precedentemente, il pensiero non si sposta". Ma se dovesse arrivare Conte, l'idea potrebbe cambiare? La risposta di Giuffredi è netta: "L'aspetto tecnico, tattico, o il prossimo allenatore non c'entrano nulla. Ci sono scelte che vengono prese indipendentemente dal calcio, che riguardano altre dinamiche: un calciatore può fare delle riflessioni, decidendo cosa fare. Sono felice per Conte, essere allenati da un tecnico come lui è un onore, ma il tecnico non c'entra con la scelta fatta da Lorenzo".

Infine: "Io col Napoli ho rapporti di amicizia, è capitato di litigare ma le cose si sono poi risistemate. Questa di Di Lorenzo, però, è una cosa a parte, è una decisione maturata dal giocatore. Credo che il suo ciclo col Napoli sia finito: le relazioni restano buone, ma io lavoro per esaudire quelli che sono i desideri dei miei assistiti". Per Di Lorenzo l'ipotesi Juve sembra sempre più concreta.