Di Lorenzo, ipotesi Juve sempre più concreta. Anche se la trattativa col Napoli...

Ma sulle sue tracce c’è soprattutto la Juventus . Perché soprattutto? Innanzitutto, perché il club bianconero sta per compiere un’importante svolta dalla difesa a tre a una linea a quattro, motivo per cui ha necessità di irrobustire il reparto degli esterni bassi. E poi perché il terzino, sotto la Mole, ritroverebbe un padre putativo come Cristiano Giuntoli, che a Napoli l’ha accudito e l’ha cresciuto, che a Napoli l’aveva portato nel 2019, in un’operazione da meno di 10 milioni di euro, dopo una sontuosa annata disputata con la maglia dell’Empoli. Calamita si somma a calamita, dunque.

Per il ragazzo e per il suo entourage questi sono giorni di profonda riflessione. Dopo lo scontro frontale con l’ambiente e, soprattutto, con il club, nella persona di De Laurentiis, in particolare. Il neo ds Manna ha già tentato di mediare tra Di Lorenzo e il presidente, ma senza fortuna. E ora è il turno dello staff di Conte, il cui imminente arrivo non pare però sufficiente a smuovere Di Lorenzo dalla posizione presa dopo aver incassato un vero e proprio attestato di sfiducia. Nella giornata di ieri pare essersi mosso anche Oriali, destinato al ruolo di team manager nel Napoli che sta nascendo, ma nella testa del terzino destro, in questo momento, c’è più una partenza che una permanenza nella società con cui lo scorso anno aveva firmato un rinnovo fino al 2028 con opzione per il 2029. Altro dettaglio tutt’altro che trascurabile, quest’ultimo: De Laurentiis, in caso di addio, non intende fare sconti a nessuno, men che meno alla Juventus. Che da par suo, però, valuta fuori mercato la valutazione di 20-25 milioni fatta dagli azzurri. Una trattativa tra i due club, nonostante la presenza di Manna, non pare scenario così agevole, tra una cifra che i bianconeri vorrebbero rivedere al ribasso e una possibilità di inserire contropartite che non entusiasma i partenopei. A meno che il nome di Chiesa, apprezzato da Conte e considerato cedibile alla Continassa, non faccia repentinamente capolino sulla Torino-Napoli...