Giuntoli-Manna, l'incrocio: sprint per Di Lorenzo, Napoli sull'obiettivo Juve

TORINO - Poiché si assottiglia sempre di più, in bianconero, la pattuglia di coloro che hanno memoria di ciò che significhi lottare e vincere per uno scudetto, non sarebbe male aumentare il gruppetto di quelli che “sanno come si fa”. Giovanni Di Lorenzo ha ricordi freschi circa il percorso che porta al titolo e, soprattutto, ha già comunicato ai dirigenti del Napoli che considera conclusa la sua esperienza professionale con la maglia azzurra. Ecco: volete che Cristiano Giuntoli non drizzasse le antenne di fonte alla possibilità di farsi raggiungere a Torino dal capitano dello scudetto?

Di Lorenzo-Juve, ma c'è concorrenza Il dt bianconero, peraltro, ha anche un rapporto professionale consolidato con Mario Giuffredi, l’agente del difensore che è pronto a discutere del futuro del proprio assistito con molti club: la Juventus, appunto, ma anche l’Inter che deve affrontare il discorso Dumfries in prospettiva, visto che il contratto è in scadenza nel 2025, ma pure nell’immediato nel caso in cui le direttive di Oaktree impongano cessioni aggiusta-bilancio. In fondo, però, è la stessa situazione che riguarda Danilo, anche lui in scadenza nel 2025, con in più l’esigenza di implementare gli esterni di difesa nella prospettiva “mottiana” di una linea a quattro. In Serie A non va trascurata nemmeno la pista Roma: nella Capitale si racconta di contatti diretti tra Di Lorenzo e Daniele De Rossi che ha lavorato con il difensore nel trionfale Euro 2021, quando faceva parte dello staff di Roberto Mancini. Sorpresa Di Lorenzo, un treno Juve per Motta: clamoroso divorzio col Napoli?

Per Dorgu duello di mercato Juve-Napoli Più defilate, invece, le soluzioni oltre confine perché il capitano del Napoli preferisce restare in Serie A e così Giuffredi è al lavoro sulle varie opzioni italiane, consapevole del fatto che il Napoli non ha intenzione di svendere il cartellino dell’ormai ex capitano che valuta intorno ai 25 milioni. A proposito di incroci di mercato con il Napoli, uno riguarda Patrick Dorgu, esterno sinistro “tuttafascia” che con il Lecce si è consacrato come una delle sorprese della stagione. Curioso, dicevamo, perché da tempo era sul taccuino dei bianconeri e ora le indiscrezioni di mercato lo accostano agli azzurri in relazione all’arrivo di Antonio Conte, ma più probabilmente, in conseguenza delle pregresse prese di informazioni del ds Giovanni Manna che ha studiato il 19enne danese appunto già ai tempi della Juventus. A completare la dotazione c’è poi Andrea Cambiaso, fresco di rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2029 e andranno valutate le posizioni di Weah (scelta precedente all’arrivo di Giuntoli) e di Iling-Junior per il quale ci sono da tempo sondaggi dalla Premier League.

© RIPRODUZIONE RISERVATA