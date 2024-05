Sorpresa Di Lorenzo, un treno Juve per Motta: clamoroso divorzio col Napoli?

Juve e Inter pronte alla sfida per Di Lorenzo

L’idillio si è rotto e la Juve - alla ricerca di un terzino - starebbe già drizzando le antenne. D’altronde non è un mistero che Giuntoli sia un suo grande estimatore. Chi meglio di lui conosce le doti tecniche e umane di Di Lorenzo? Probabilmente nessuno. Ecco perché nelle prossime settimane i bianconeri potrebbero entrare in azione con argomenti convincenti. Col feeling Giuntoli-Di Lorenzo che potrebbe giocare un ruolo decisivo nella trattativa. Senza sottovalutare l’Inter, alle prese col caso Dumfries (non c’è ancora l’accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025) e al lavoro per trovare un sostituto dell’olandese. Prima ancora che sul rettangolo verde per il prossimo Scudetto, il duello Juve-Inter potrebbe scatenarsi sul mercato: con il miglior terzino della Serie A come trofeo in palio. Intanto domani al Maradona contro il Lecce Di Lorenzo potrebbe vivere la sua ultima gara in azzurro prima dire addio al club, che l’ha reso grande.