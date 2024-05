Koopmeiners-Samardzic-Thuram-Rabiot: Thiago Motta infiamma il mercato Juve

Non solo Koopmeiners

L’olandese dell’Atalanta non è il solo degli obiettivi bianconeri il cui futuro si svelerà a breve. Una rivelazione importante, ad esempio, arriverà domenica sera relativamente a Lazar Samardzic: attorno alle 22.30 si saprà quasi certamente (c’è anche la possibilità che serva uno spareggio) se la sua Udinese nella prossima stagione giocherà ancora in Serie A oppure no. Differenza sostanziale non tanto relativamente alla sua partenza da Udine, perché quella è praticamente certa, quanto al prezzo del suo cartellino, per il quale un’Udinese difficilmente potrebbe chiedere, e soprattutto ottenere, più di 15 milioni. Anche a fronte della cifra un po’ più alta che i friulani potrebbero trattare in caso di permanenza in Serie A, Giuntoli sarebbe comunque pronto ad affrontare la trattativa, visto che il ventiduenne serbo per qualità, età e costi soddisferebbe tutti i requisiti necessari.

Requisiti soddisfatti anche da Khephren Thuram, ventitreenne figlio di Lilian e fratello dell’interista Marcus, che non intende rinnovare il contratto con il Nizza in scadenza tra un anno. Situazione che impedisce al prezzo del suo cartellino di lievitare oltre i 25-30 milioni e che spinge il club francese a cederlo in questa sessione di mercato per evitare di non incassare neppure quelli tra poco più di 12 mesi. Anche per lui, tanto per cambiare, Giuntoli dovrà fronteggiare soprattutto la concorrenza della Premier League, ma pure il Milan lo segue. Stessa situazione contrattuale, scadenza 2025, per Mikel Merino della Real Sociedad: 28 anni tra un mese, è nel pieno della maturità e potrebbe essere prezioso soprattutto in caso di addio ad Adrien Rabiot.