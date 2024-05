Di Gregorio-Juve, il futuro di Szczesny-Perin e quanto guadagnerà... l'Inter

Pinsoglio l'unico sicuro

A questo punto le porte della Juventus diventeranno girevoli, con Carlo Pinsoglio unico sicuro di restare ancora, da terzo portiere, fino al 2025. Gli altri due sono sotto contratto ancora per un altro anno, ma ci potrebbe essere un’uscita eccellente. L’indiziato numero uno resta Mattia Perin, che potrebbe cercare maggiore spazio in un’altra realtà di Serie A. Ma il rinnovo di contratto, siglato da Perin nel 2022, rende lo stipendio dell’ex Genoa ampiamente nei parametri del club bianconero. Discorso diverso per Wojciech Szczesny: il portierone polacco è un top player e come tale è pagato dal club bianconero. Dunque per alleggerire le casse, per la dirigenza sarebbe più funzionale anticipare il futuro e lanciare il tandem Di Gregorio-Perin, ma attenzione: Szczesny si trova molto bene a Torino anche a livello familiare (la moglie è in dolce attesa) e non vuole lasciare la città. Dunque è possibile che, in assenza di offerte clamorose, Di Gregorio possa fare per una stagione da secondo al polacco per poi raccoglierne l’eredità nella stagione successiva. Tutte ipotesi che prenderanno corpo nei prossimi giorni, quando il mercato entrerà nel vivo.