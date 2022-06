As: "Il Valencia di Gattuso vende Guedes: Mou alla finestra"

TORINO - Gennaro Gattuso ha già in mente il Valencia che affonterà la prossima stagione. Da settimane, infatti, l'ex tecnico del Napoli riflette sul progetto tecnico da varare per la sua prima esperienza in terra iberica e nell'infernale catino del 'Mestalla'. Secondo quanto riportato dal sito specializzato As, Gattuso è consapevole che il Valencia non navighi in acque floride sotto l'aspetto economico (As scrive che servono 70 milioni di attivo dal mercato), motivo per il quale il club di Peter Lim dovrà necessariamente vendere alcuni pezzi pregiati della rosa prima di rinforzare la squadra. Uno dei profili con le valigie già pronte è Goncalo Guedes, esterno offensivo portoghese classe 1996.