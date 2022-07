Caso Zaniolo, interviene la sorella: "Niente insulti se vuole andare via"

ROMA - La questione Zaniolo, per la Roma, si sta trasformando nel grande tormentone di questa estate. Ieri il calciatore non ha sostenuto l'allenamento, tirandosi fuori per un piccolo fastidio muscolare, così come fatto nella prima amichevole contro il Trastevere. Il classe '99 ha preso il volo per il Portogallo con la squadra, ma le indiscrezioni di corridoio circa un suo possibile addio alla capitale non cessano. Anzi, ad alimentarle ci ha pensato la sorella Benedetta, attraverso i social. La ragazza infatti ha commentato un video 'TikTok' con le migliori azioni di Paulo Dybala: “Dove sputare nel piatto in cui si ha mangiato”. E ancora: “Non bisogna insultaro e minacciarlo se vuole andare via". Benedetta Zaniolo ha quindi cercato di difendere suo fratello, ma ha comunque alimentato le vicende di mercato e il suo presunto desiderio di lasciare la Roma.