Dybala-Roma, è fatta: l'argentino sceglie Mourinho

ROMA - Paulo Dybala sarà un nuovo giocatore della Roma. L'attaccante argentino ha accettato, nella notte italiana, l'offerta del club giallorosso: un triennale da 6 milioni di euro annui raggiungibili attraverso i bonus. La fiducia della Roma è cresciuta a dismisura nella giornata di ieri quando Tiago Pinto aveva presentato la sua offerta ufficiale a Jorge Antun, il procuratore di Dybala, e superato la concorrenza del Napoli. La Joya, che ha aspettato l'Inter e la corte dell'ad Giuseppe Marotta fino all'ultimo, ha rotto gli indugi e ha detto sì alla proposta dei Friedkin. Quella giallorossa sarà la terza maglia indossata dall'attaccante classe 1993 da quando è in Italia dopo quelle di Palermo (93 presenze e 21 gol) e Juventus (293 presenze, 115 gol). In carriera ha vestito anche la maglia dell'Instituto Cordoba in Argentina.

Dybala alla Roma, Friedkin e Mou decisivi Un ruolo centrale nella svolta della trattativa che porterà Dybala alla Roma l’hanno avuto Dan e Ryan Friedkin che ieri pomeriggio, in una call, hanno convinto il giocatore della centralità del nuovo progetto giallorosso. Decisivo anche il solito José Mourinho: lo Special One, prima di guidare la Roma nella sua terza amichevole stagionale in terra portoghese, aveva contattato lo stesso Dybala. Il tecnico lusitano ha riempito la Joya di elogi, confermandogli la sua stima e la voglia di averlo quanto prima in ritiro, ribadendogli al contempo la centralità nel progetto tecnico che ha in mente. Parole che hanno fatto breccia nel cuore dell'estroso argentino: perché Mou sa essere convincente ed è impossibile non dargli retta. Zaniolo e Morata: la Juve ha le idee chiare