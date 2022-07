Morata e Zaniolo, la Juve ha le idee chiare

Il capitolo difesa catalizza dunque attenzione ed energie. E ancora lo farà per i prossimi giorni in un crescendo che pare destinato a portare Matthijs de Ligt lontano da Torino. La Juventus, del resto, non ha ancora abbandonato l’eventualità di acquistarne addirittura due, di centrali, per dare il la al dopo-De Ligt. Non di meno, però, interventi saranno fatti anche in zona attacco. Doppio innesto in vista pure in questo senso. Nicolò Zaniolo è nella lista dei papabili. Molto, papabili. La Juventus ha già avuto modo di verificare il gradimento del giocatore. Deluso. Non è mistero, del resto, che Zaniolo si aspettasse che il suo contratto (in scadenza tra due anni) potesse essere prolungato già a giugno: a maggior ragione dopo il suo stupendo gol che ha deciso la finale di Europa Conference League, a Tirana, consentendo ai giallorossi di chiudere la stagione in trionfo.