Belotti resta fedele alla Roma, che spera di fargli spazio presto

ROMA - Cedere gli esuberi per formalizzare Belotti e provare l’ultimo colpo in difesa . Il cronoprogramma del mercato della Roma è chiaro da tempo e il blitz di Tiago Pinto a Milano dei giorni scorsi è servito a imprimere una prima accelerata. Perché se è vero che Mourinho ha fatto pubblicamente i complimenti alla proprietà per il mercato fin qui condotto, è altrettanto vero che ha chiesto uno sforzo in più alla società per portare un centravanti di scorta ad Abraham e un quinto centrale «per evitare una stagione di paure», usando le parole care allo Special One. Ciò nonostante Pinto e i Friedkin proveranno ad accontentarlo, ma senza distaccarsi dalla strategia di base che prevede comunque un mercato all’insegna della sostenibilità e per questo all’uscita di Mkhitaryan corrisponde l’arrivo di Matic , alle cessioni di Florenzi e Olsen l’acquisto di Celik , mentre Veretout, Villar e Carles Perez sono serviti per coprire gli ingaggi di Wijnaldum e Dybala . Tutto studiato a tavolino per chiudere il bilancio di mercato in attivo e che fino a questo momento ha visto la Roma pagare solo i 7 milioni al Lille per Celik.

Affondo sul Gallo

Un gioco d’incastri che sarà necessario anche per gli ultimi due colpi in entrata e la cui priorità va ancora ad Andrea Belotti. Con l’ex Toro l’accordo c’è da tempo sulla base di un triennale a 2,8 milioni di euro a stagione con bonus a salire, ma per formalizzarlo serve prima che esca un attaccante tra Afena-Gyan e Shomurodov oltre a Kluivert (sempre più vicino al Fulham). Per l’uzbeko il Bologna aveva provato a fare un primo sondaggio non andato oltre le due chiamate con Tiago Pinto e senza trovare la convergenza sulla formula. La Roma, infatti, non prescinde dalla cessione a titolo definitivo, mentre i rossoblu erano disposti a mettere sul piatto un prestito con diritto di riscatto. Una distanza che nelle ultime ore ha portato i giallorossi a cambiare strategia e cercare offerte migliori (sempre a titolo definitivo) per Felix. Il giocatore piace a Monza, Lecce, Sassuolo, Salernitana e Cremonese, con quest’ultima che lunedì sarà proprio all’Olimpico per giocare contro la Roma e con la quale si sono intensificati i contatti per Afena. Quella di Pinto, però, è una corsa contro il tempo perché nel frattempo sono tanti i club che corteggiano Belotti, anche con offerte superiori a quelle della Roma. Dal Galatasaray al Valencia, passando per il Wolverhampton: a tutti il Gallo ha risposto «no grazie, aspetto la Roma» perché la voglia di lavorare con Mou è tanta, ma rischia di non bastare se prima Pinto non riesce a sbloccare il mercato in uscita, utile anche per provare a prendere un difensore. Nella lista dove da tempo c’è il nome di Eric Bailly, ora c’è anche quello di Jakub Kiwior, dello Spezia. La valutazione, però, è di circa 10 milioni e per questo nell’operazione potrebbero rientrare due giovani della Primavera.