Juve, su Paredes c’è anche la Roma

TORINO - La questione attaccante - o vice Vlahovic se preferite - è la priorità per quanto riguarda il mercato della Juventus, arrivato agli ultimi colpi. Ma il club bianconero non perde la speranza di riuscire a concretizzare, alla curva finale della lunga rincorsa durata un’estate, l’affare Paredes. Finora la posizione del Psg è rimasta più o meno sempre la stessa: no al prestito con diritto di riscatto, sì a una cessione a titolo definitivo con un esborso economico per i bianconeri non inferiore ai 20 milioni. E a queste condizioni l’operazione non si è mai concretizzata, anche perché dalle parti della Continassa avevano bisogno di sfoltire il reparto non solo per liberare spazio nelle liste, ma anche per accumulare le risorse finanziarie necessarie a portare a termine l’affare in entrata per il regista designato. La Juventus ci aveva provato con Rabiot, che sembrava a un passo dal Manchester United, pronto a versare una ventina di milioni per prendere il centrocampista francese. La storia è nota: l’entourage del giocatore, in particolare la mamma-agente Veronique, ha declinato la proposta.