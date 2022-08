Roma, Belotti in clima derby con la Juve

ROMA - Mourinho sta per ritrovare un mezzo sorriso, con l'arrivo di Andrea Belotti. Mezzo perché il colpo in attacco non cancella certo la sfortuna della frattura alla tibia di Wijnaldum e poi della lussazione alla spalla di Zaniolo; sorriso perché da tempo Belotti è una richiesta esplicita di Mourinho, per rinforzare il parco attaccanti. Per il via libera col Gallo però serviva l'uscita di uno tra Felix Afena-Gyan e Shomurodov. E' stato il primo a sbloccare tutto: è a un passo dalla Cremonese a titolo definitivo per un’operazione, bonus compresi, di quasi nove milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita riservato alla Roma. Vale a dire che Belotti è in dirittura d'arrivo e l'obiettivo è quello di aggregarlo al gruppo in vista della gara della Juve. Non per gettarlo nella mischia, visto che Belotti non avrà una preparazione di livello simile a quella dei compagni, ma anche per dare morale al gruppo e allo stesso Belotti che, con uno di quei giri del destino che il calcio spesso regala, da ex granata potrebbe essere aggregato al gruppo giallorosso per la prima volta proprio in occasione della sfida, a Torino, contro la Juve. E contro i bianconeri, Mou dovrà scegliere uno schieramento alternativo, visto il forfait di Zaniolo. Probabile vedere Pellegrini e Dybala sulla trequarti, Abraham in avanti e in regia Matic e Cristante. Oppure inserire subito El Shaarawy sulla trequarti (come contro la Cremonese in corso d'opera) tenendo in panchina uno tra Matic e Cristante.