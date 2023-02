Zaniolo al Galatasaray, è ufficiale: ecco tutti i dettagli

E' arrivata anche l'ufficialità: Nicolò Zaniolo è un nuovo calciatore del Galatasaray . Il 23enne lascia la Roma dopo un ultimo periodo piuttosto complicato. Dopo il rifiuto ad andare con la squadra per la trasferta di La Spezia, il fantasista non si è presentato agli allenamenti mandando su tutte le furie i Friedkin e i tifosi. Dopo aver ricevuto minacce ha lasciato la Capitale per tornare in Liguria, dove c'è parte della sua famiglia. La rottura con i giallorossi era dunque insanabile ed è finito fuori dalla rosa. Il club aspettava però l'offerta giusta per lasciarlo partire. Ed è arrivata.

Zaniolo dalla Roma al Galatasaray: i dettagli dell'accordo

A presentarla il Galatasaray, dove formerà un grandissimo pacchetto offensivo insieme all'ex Napoli Dries Mertens e l'ex Inter Mauro Icardi. L'accordo è stato trovato sulla base di 16 milioni di euro più 13 di bonus, percentuali varie su futura rivendita e opzione su due talenti del club turco, Demir e Akman. La telenovela Zaniolo-Roma è finalmente conclusa.

Zaniolo, l'addio alla Roma sui social

Zaniolo ha voluto salutare la Roma con un lungo messaggio pubblicato sui social. "Sono arrivato da te che mi hai accolto come se fossi a casa. Mi hai fatto crescere, mi hai dato una chance che ho provato a cogliere con tutto me stesso, onorando sempre la storia che rappresenti, combattendo per i tuoi colori, sudando per la maglia ogni volta che l’ho indossata. Questo viaggio è fatto di emozioni uniche che custodirò per sempre, come quel 25 maggio dell’anno scorso, quel gol, quella coppa...tutta nostra. Se ne sono dette tante, fin troppe, ma ora che siamo giunti ai saluti sono io a volerti dire una cosa... È stato un onore. Eternamente Grato" ha scritto il giocatore sul suo profilo Instagram.