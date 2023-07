Kristensen, è ufficiale alla Roma: il comunicato e le prime dichiarazioni

Anno che si è concluso nel peggiore dei modi per club inglese, con la retrocessione in Championship. Al contrario il danese si è messo in mostra e ha convinto i giallorossi a puntare su di lui.

Roma, le dichiarazioni di Kristensen e Tiago Pinto

Il giocatore ha rilasciato anche le prime parole dopo la firma: "Sono orgoglioso di entrare a far parte di questo storico club. Non ho impiegato molto a percepire la grande tradizione che accompagna il club giallorosso, una società che ho seguito con estremo interesse negli ultimi anni. Le performance della squadra inoltre hanno accresciuto in me il desiderio di aderire a questo progetto e non vedo l'ora che questa nuova avventura abbia inizio". Anche Tiago Pinto ha parlato del suo acquisto: "Rasmus è un calciatore che abbiamo seguito a lungo, finalmente abbiamo avuto l'opportunità di portare a Roma un ragazzo maturo, con un'esperienza importante nonostante la giovane età. Siamo convinti che grazie al suo apporto il nostro reparto difensivo risulterà più forte e la nostra rosa più competitiva".