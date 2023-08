Matic saluta la Roma: è a un passo dal Rennes. Le cifre

Nemanja Matic saluta la Roma . È fatta per il suo passaggio al Rennes, con l'operazione che si chiude a titolo definitivo per 3 milioni di euro bonus inclusi.

Il calciatore, che non era stato convocato per la partita amichevole di questa sera a Tirana, già nelle prossime ore viaggerà verso la Francia.

Roma, Paredes il dopo-Matic. Tiago Pinto punta anche Sanches

Ora Tiago Pinto è già al lavoro per il sostituto, individuato in Paredes, lo scorso anno in prestito con diritto di riscatto (non esercitato) alla Juventus. Il general manager portoghese sta cercando di chiudere una doppia operazione con il Psg, visto che sta trattando anche Renato Sanches.

Roma, senza Morata è Mertens la carta di Tiago Pinto?