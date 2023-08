Paredes e Renato Sanches a un passo dalla Roma: doppio colpo dal Psg

La Roma piazza il doppio colpo dal Psg . Praticamente chiuse le trattative per Renato Sanches e Leandro Paredes .

Paredes e Sanches dal Psg alla Roma: le cifre

Renato Sanches arriverà in prestito con un obbligo di riscatto condizionato (le parti stanno limando proprio gli ultimi dettagli relativi alle condizioni per il riscatto). Paredes, invece, a titolo definitivo per una cifra di 2,5 milioni di euro più bonus (operazione alla pari con l'addio di Matic) più il 30% sulla futura rivendita che andrà al Psg. Fondamentale nell'acquisto di Paredes anche il ruolo di Paulo Dybala, assieme al quale ha vinto il Mondiale con l'Argentina.

