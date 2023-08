Infortunio Dybala: non si allena con la Roma, ma c'è Joya. Le condizioni

La Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria dopo l'amichevole contro il Tolosa di domenica 6 agosto. Mourinho ha concesso alla squadra un giorno di riposo per recuperare le energie e riprendere nella giornata odierna, 8 agosto, la preparazione in vista dei prossimi impegni e dell'inizio del campionato.

All'allenamento non ha preso parte Paulo Dybala, che ha svolto soltanto lavoro in palestra senza andare col gruppo squadra. L'argentino si è fermato poco dopo la mezz'ora della gara contro i francesi, in cui ha anche segnato una rete nella sconfitta per 2 a 1, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Dybala-Matic, le condizioni

Paulo Dybala ha rassicurato lo staff medico e José Mourinho sulle sue condizioni dopo il malessere all'inguine accusato nell'ultimo test match e non sarebbero previsti nemmeno accertamenti ulteriori. L'argentino non è in dubbio per la prima di campionato in Serie A del 20 agosto all'Olimpico contro la Salernitana e nei prossimi giorni è atteso di nuovo in gruppo per lavorare coi compagni.

Non soltanto l'attaccante ex Juve si è allenato a parte, ma anche Matic. Il centrocampista ha accusato un fastidio muscolare anche se negli ultimi giorni sono circolate voci sull'interessamento del Rennes. La Roma, però, ha negato di aver ricevuto offerte per il mediano e si sarebbe indispettita con il club francese per i contatti avuti col giocatore senza esserne a conoscenza.