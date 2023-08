Paredes alla Roma con un numero speciale: "un regalo da De Rossi"

Leandro Paredes è tornato a essere un giocatore della Roma, dove ritroverà anche Dybala compagno nella Nazionale Argentina nella cavalcata trionfale al Mondiale in Qatar 2022 . Il club giallorosso lo ha ufficializzato proprio nella giornata odierna, dopo il suo arrivo a Ciampino il 15 agosto , e gli ha consegnato la maglia 16, non un numero qualsiasi perché da sempre l'ha utilizzato De Rossi . Un'amicizia che è stata costruita dai tempi passati proprio nella Capitale dal 2014 al 2017 (nel mezzo la parentesi all'Empoli). "Ho avuto la fortuna di conoscerti e di giocare insieme a te" ha scritto nel giorno dell'addio di De Rossi, augurandogli il meglio per il prosieguo della carriera esprimendo poi tutta la sua felicità nel vedergli indossare la 16 del Boca Juniors , la squadra dove Paredes è cresciuto sin da bambino.

Un legame speciale che ora è ancor più forte per la scelta del numero in giallorosso: "Non mi sarei mai permesso di prenderlo senza il consenso di Daniele (De Rossi n.d.r.)" ha detto il centrocampista argentino ai canali ufficiali. "Ed è stato proprio lui a mandarmi un messaggio - ha proseguito l'ex Psg - e a dirmi che sarebbe stato un piacere vederla addosso a me. Per me sarà un onore indossarla e lo farò con grande rispetto. Sarò sempre grato a lui per come mi ha trattato dentro e fuori dal campo. Lo ringrazio".

Paredes-Roma, comunicato e parole